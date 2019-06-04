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В Австралії чоловік розстріляв постояльців готелю з рушниці

Новини » Надзвичайні події    04.06.2019 - 20:35
В Австралії чоловік розстріляв постояльців готелю з рушниці
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті стрілянини загинули 4 людини

У місті Дарвін в північній частині Австралії чоловік зайшов у готель і відкрив стрілянину по постояльцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, в результаті стрілянини загинули щонайменше чотири людини, ще двоє отримали поранення.

Поліція повідомляє, що 45-річний чоловік з вогнепальною зброєю увійшов в готель Palms у головному діловому районі Дарвіна. За словами очевидців, підозрюваний "заходила в кожну кімнату в готелі, розшукуючи когось, і стріляв у всіх", а потім вибіг з готелю і зник на автомобілі.

Пізніше поліція заарештувала підозрюваного, але не повідомила ніяких подробиць.

Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон виключив, що напад пов'язаний з терористичною атакою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в квітні кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в Австралії біля входу в нічний клуб Love Machine в Мельбурні.

Крім того, щонайменше дві людини загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини на вулиці на заході Чикаго (штат Іллінойс, США).

На місце події негайно виїхали співробітники правоохоронних органів, розпочато розслідування. Причини стрілянини і інші подробиці інциденту поки не повідомляється.

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