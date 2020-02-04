В Австралії коронавірус зафіксували у дитини

В Австралії зафіксували випадок зараження новим коронавірусом у восьмирічної дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.au.

Як повідомляється, хвора дитина прибув в австралійський штат Квінсленд з епіцентру поширення нового коронавіруса - китайського міста Ухань - у складі туристичної групи. У тій же групі були 44-річний чоловік та 42-річна жінка, у яких раніше діагностували коронавірус.

За словами головного санітарного лікаря Квінсленда доктора Джинетт Янг, дитина залишається в ізоляції в лікарні Університету Голд-Коста і в даний час знаходиться в стабільному стані.

Наголошується, що число тих, що заразилися новим коронавірусом в Австралії досягло 13 осіб, при цьому це перший випадок в країні, коли коронавірус виявили у дитини.

Нагадаємо, станом на 4 лютого, кількість жертв коронавіруса зросла до 427 осіб. При цьому дві смерті зафіксовані за межами Китаю - у Гонконзі та Філіппінах. Загальна кількість хворих в Китаї становить 20 438 осіб. Не менш 151 випадок захворювання був зафіксований в інших країнах 23.

Також РБК-Україна писало, що за заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я, медичні маски не захищають від коронавіруса, проте вони здатні знизити ризик зараження. Одягати її рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність 2019-nCoV, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.