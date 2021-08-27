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В Австралії від COVID щеплюватимуть дітей від 12 років: якою вакциною

Автор: Марія Кучерявець

В Австралії розпочнуть вакцинацію від COVID-19 серед дітей 12-15 років. Їх щеплюватимуть вакциною Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відомо, що імунізацію планують розпочати 13 серпня, однак наразі уряд чекає схвалення технічної консультативної комісії щодо безпечності вакцинації даним препаратом серед дітей.

Між тим у Міністерстві охорони здоров'я Австралії запевняють, що "буде забезпечена достатня кількість доз, аби всі батьки, які бажають щепити дітей, змогли зробити це до кінця поточного року".

Крім цього уряді зазначили, що батьки вже почали бронювати місця для дітей на вакцинацію.

Нагадаємо, раніше в Австралії схвалили вакцину Moderna та заявили про стадію перевірки щодо безпечності її введення для дітей від 12 років.

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АвстралияВакцина від коронавірусу