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В Австралії акула напала на серфера, він загинув

Автор: Дмитро Левицький

В Австралії поблизу Смарагдового пляжу стався напад акули на серфінгіста. В результаті нападу 20-річний чоловік загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Пляж, поблизу якого стався напад акули, розташований за 550 кілометрів від Сіднею. Попередньо, акула вкусила серфінгіста за руку.

"Попри всі зусилля перехожих, парамедиків та інших служб екстреної допомоги, пацієнт, на жаль, помер на місці події", - повідомила служба швидкої допомоги штату Новий Південний Уельс.

Після нападу акули Смарагдовий пляж вирішили закрити.

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Австралия