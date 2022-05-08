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Авіаудар РФ по школі в Білогорівці: пожежу ліквідовано, виявлено тіла 2 загиблих

Фото: наслідки бомбардування російськими військами школи в Білогорівці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

В результаті російського авіаудару по школі в селі Білогорівка Луганської області 7 травня загинули щонайменше дві людини. Пожежу в будівлі вже ліквідували, роботи з розбору завалів зараз тимчасово зупинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"7 травня о 16:37 в смт Білогорівка Сєвєродонецького району внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в будівлю школи з подальшим загоранням на площі близько 300 м кв.", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Зазначається, що пожежу було ліквідовано о 20:12, і підрозділи ДСНС врятували 2 людини.

"Рятувальниками проведено розбір завалів. На даний час роботи з розбирання завалів призупинено. Вилучено тіла 2 загиблих осіб. Кількість можливих жертв уточнюється", - розповіли надзвичайники.

Продовження робіт з розбору завалів продовжаться в неділю, 8 травня.

Нагадаємо, що за даними Луганської обласної військової адміністрації, в момент вибуху в будівлі знаходилося близько 100 людей.

Раніше повідомлялося, що 7 травня російські окупанти у Луганській області обстріляли лікарню, хімічний завод і десятки житлових будинків. За добу пошкоджено або зруйновано 36 будинків.

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