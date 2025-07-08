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Авиаудар под Краматорском: из-под завалов достали тела людей (видео)

Фото иллюстративное: спасатели достали погибших после обстрела (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Россия нанесла авиационный удар по поселку Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области вечером, 7 июля. Сегодня спасатели достали из-под завалов тела двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в результате атаки погибли двое мирных жителей - 39-летний мужчина и 67-летняя женщина.

В результате удара один частный жилой дом разрушен до основания, еще два - получили повреждения. Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники достали из-под завалов тела погибших.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели разобрали около 50 тонн разрушенных конструкций. Работы завершены.

Также спасатели обнародовали видео с места российского авиаудара по поселку.

Спасатели в очередной раз предостерегают: находиться в прифронтовых населенных пунктах опасно. Российские войска целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру. Ради собственной жизни и здоровья жителям рекомендуют эвакуироваться в более безопасные области.

 

Атака на Украину

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины.

Так, в ночь на 8 июля оккупанты атаковали дронами Николаев. В результате удара произошел пожар в пригороде, один человек получил ранения.

Всего в течение ночи российские захватчики запустили по Украине 58 средств воздушного нападения. Вражеские ударные беспилотники попали в 5 локациях.

Между тем президент Владимир Зеленский проинформировал, что за последнюю неделю террора Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и почти 1000 управляемых авиационных бомб (КАБов).

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