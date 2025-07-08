Авиаудар под Краматорском: из-под завалов достали тела людей (видео)

По данным спасателей, в результате атаки погибли двое мирных жителей - 39-летний мужчина и 67-летняя женщина.

В результате удара один частный жилой дом разрушен до основания, еще два - получили повреждения. Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники достали из-под завалов тела погибших.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели разобрали около 50 тонн разрушенных конструкций. Работы завершены.

Также спасатели обнародовали видео с места российского авиаудара по поселку.

Спасатели в очередной раз предостерегают: находиться в прифронтовых населенных пунктах опасно. Российские войска целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру. Ради собственной жизни и здоровья жителям рекомендуют эвакуироваться в более безопасные области.