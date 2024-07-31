Авиаудар Израиля по Бейруту: под завалами нашли тело лидера "Хезболлы"

Напомним, что вчера ЦАХАЛ нанес авиаудар по Бейруту. Сразу после удара министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".

Израиль подчеркнул, что целью удара по ливанской столице был командующий "Хезболлы", который, в частности, совершил ракетный удар по Мадждал-Шамсу.

Удар по Мадждал-Шамсу

В эту субботу террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс. Удар пришелся на футбольное поле, что привело к обилию погибших и пострадавших. Более 10 человек погибли и еще 30 были ранены.

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Отметим, что на фоне обострения ситуации в регионе МИД обратился к украинцам.

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