На авіаносцю США зафіксували 777 заражень коронавирусом

На борту авіаносця ВМС США Theodore Roosevelt після перевірки 99% екіпажу було виявлено 777 випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Військово-морського флоту США,

Як повідомляється, 99% членів екіпажу USS Theodore Roosevelt пройшли тестування на COVID-19. Так, коронавірус виявили у 777 моряків та ще у 3919 тест показав негативний результат. Всього від коронавірусу одужали 63 моряків. Крім того, 4196 зійшли на берег.

Як зазначається, шість матросів USS Theodore Roosevelt знаходяться у морській лікарні США на Гуамі і проходять лікування від симптомів коронавірусної інфекції. Жоден з госпіталізованих матросів не знаходиться в відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, на борту американського авіаносця USS Theodore Roosevelt стався спалах захворювання на коронавірус.

Крім того, президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасову зупинку імміграції в США. Виняток буде зроблено для лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.

Сполучені Штати Америки виділили ще 270 мільйонів доларів на міжнародну допомогу в боротьбі з коронавірусом COVID-19.