Авіакомпанія Air France починає тестування цифрових паспортів вакцинації

За його словами, пасажири авіарейсів, які летять на французькі карибські території Мартініка і Гваделупа, повинні будуть пред'явити мобільний додаток. У цифровому додатку буде зафіксований або сертифікат про вакцинацію, або недавній негативний тест на коронавірус.

При цьому наголошується, що система потребує партнерства з тестовими центрами, які нададуть цифрові свідоцтва.

"Мета полягає в тому, щоб побачити, чи добре він працює в режимі реального часу внаслідок скорочення кількості перевірок, які різко сповільнюють процедури посадки і прибуття", - сказав Джеббари.

Однак міністр не уточнив, чи буде авіакомпанія Air France використовувати систему, яку розробляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Зараз її тестують кілька міжнародних перевізників.