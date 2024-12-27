В авиакатастрофе в Казахстане погиб пилот, который учился в Украине

Авиакатастрофа произошла в Казахстане утром 25 декабря. Во время аварии погиб второй пилот Александр Кальянинов, который учился в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую государственную летную академию в Facebook.

"25 декабря 2024 года в результате авиакатастрофы вблизи Актау (Казахстан) самолета типа Embraer E-190 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), который выполнял рейс Баку-Грозный погиб второй пилот Александр Кальянинов, 1992 года рождения. Александр Кальянинов с детства мечтал стать пилотом, как и его отец и свою жизнь связать с небом", - сказано в сообщении.

Кальянинов получил степень магистра по авиационному транспорту 6 апреля 2021 года. Он проходил обучение на факультете Летной эксплуатации по образовательно-профессиональной программе "Летная эксплуатация воздушных судов" и получил квалификацию "Инженер-пилот" и "Инженер-исследователь".

"Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готовым прийти на помощь", - вспоминают его в Академии.

Фото: Александр Кальянинов (facebook.com/flightacademyNAU)

Авиакатастрофа в Казахстане

Утром 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний" летел из Баку в Грозный. Однако он не смог приземлиться в российском городе. Борт развернулся в сторону казахстанского города Актау, где разбился.

Впоследствии стало известно, что самолет был подбит российской противовоздушной обороной под Грозным и ему запретили совершить посадку на территории РФ.