В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув інструктор та іноземці

Внаслідок авіакатастрофи легкомоторного літака в селі Шепарівці, загинув професійний льотчик Ігор Табанюк й троє іноземців. Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.
Згідно з даними правоохоронців, близько о 13:40 надійшло повідомлення про те, що в селі Шепарівці спортивний літак упав на жилий будинок. На момент авіакатастрофи, у будинку, який загорівся, людей не було.
"За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців", - відзначає пресслужба поліції.
Зокрема, внаслідок авіакатастрофи загинули всі пасажири легкомоторного літака.
Як повідомляє місцеве видання KURS, пілотом літака виявився професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому у Коломиї Ігор Табанюк.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про авіакатастрофу, яка сталася 28 липня у селі Шепарівці.