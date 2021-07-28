RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув інструктор та іноземці

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок авіакатастрофи легкомоторного літака в селі Шепарівці, загинув професійний льотчик Ігор Табанюк й троє іноземців. Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.

Згідно з даними правоохоронців, близько о 13:40 надійшло повідомлення про те, що в селі Шепарівці спортивний літак упав на жилий будинок. На момент авіакатастрофи, у будинку, який загорівся, людей не було.

"За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців", - відзначає пресслужба поліції.

Фото: в авіакатастрофі на Прикарпатті загинув інструктор та іноземці (facebook.com/MNSIFR)

Зокрема, внаслідок авіакатастрофи загинули всі пасажири легкомоторного літака.

Як повідомляє місцеве видання KURS, пілотом літака виявився професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому у Коломиї Ігор Табанюк.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про авіакатастрофу, яка сталася 28 липня у селі Шепарівці.

Читайте РБК-Україна в Google News
авиакатастрофаІвано-Франківська областьПрикарпатье