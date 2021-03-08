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В авіакатастрофі загинув відомий французький політик мільярдер

Автор: Даша Харченко

У неділю, 7 березня, на північному заході Франції розбився приватний вертоліт, на борту якого перебував французький політик і мільярдер Олів'є Дассо. В результаті трагедії загинув він і пілот.

Про це повідомляє Figaro.

Вертоліт AS350 Squirrel зазнав аварії при зльоті з приватного майданчика. Жандармерія почала розслідування за фактом ненавмисного вбивства.

Співчуття у зв'язку із загибеллю депутата Національних зборів Франції висловив глава держави Еммануель Макрон.

Олів'є Дассо було 69 років. Він був онуком Марселя Дассо - засновника сімейної корпорації Dassault Aviation, яка виробляє бізнес-літаки, військові літаки, займається розробкою космічних супутників.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті аварії військового вертольота в Туреччині загинули 11 людей. Серед загиблих - командир 8-го корпусу Сухопутних військ генерал-лейтенант Осман Ербаш.

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Новини України Франціяавиакатастрофа
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