В авіакатастрофі загинув відомий французький політик мільярдер

У неділю, 7 березня, на північному заході Франції розбився приватний вертоліт, на борту якого перебував французький політик і мільярдер Олів'є Дассо. В результаті трагедії загинув він і пілот.
Про це повідомляє Figaro.
Вертоліт AS350 Squirrel зазнав аварії при зльоті з приватного майданчика. Жандармерія почала розслідування за фактом ненавмисного вбивства.
Співчуття у зв'язку із загибеллю депутата Національних зборів Франції висловив глава держави Еммануель Макрон.
Олів'є Дассо було 69 років. Він був онуком Марселя Дассо - засновника сімейної корпорації Dassault Aviation, яка виробляє бізнес-літаки, військові літаки, займається розробкою космічних супутників.
Раніше РБК-Україна писало, що в результаті аварії військового вертольота в Туреччині загинули 11 людей. Серед загиблих - командир 8-го корпусу Сухопутних військ генерал-лейтенант Осман Ербаш.