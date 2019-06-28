В авіакатастрофі на Гаваях загинув українець

Серед загиблих в авіакатастрофі поблизу гавайського острова Оаху, яка сталася 21 червня, був один українець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, серед 9 жертв авіакатастрофи двомоторного літака на північному узбережжі острова Оаху був 28-річний українець Микола Глєбов, родом з Донецька, який переїхав до Сполучених Штатів у 2005 році.

За словами сестри загиблого, на Гаваях він перебував у відпустці. День катастрофи був останнім днем перед поверненням додому. Українець збирався здійснити стрибок з парашутом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Гаваях сталася аварія двомоторного літака. Літак впав на північному узбережжі острова Оаху, після чого почалася пожежа. Внаслідок авіакатастрофи загинули 9 людей.

Раніше РБК-Україна писало, що у Новій Зеландії зіткнулися 2 легкомоторні літаки зіткнулися 2. Інцидент стався в новозеландському місті Мастертон, де два легкомоторних літаків зіткнулися при заході на посадку на аеродромі Худ, після зіткнення літаки загорілися. В результаті аварії пілоти обох літаків загинули.

Крім того, в польському Плоцьку під час авіашоу сталася аварія літака Як-52. Літак, який виконував фігури вищого пілотажу, впав у річку під час виконання фігури вищого пілотажу. Пілот, який прибув з Німеччини, в результаті аварії загинув.