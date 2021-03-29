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В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер

Автор: Анастасія Рокитна

Неподалік від міста Бьютт в штаті Аляска розбився вертоліт. У результаті авіакатастрофи загинув чеський мільярдер Петро Келлнер.

Про це повідомляє Khaleej Times.

Крім нього, загинули ще чотири людини. Ще одну людину госпіталізували.

Причини аварії поки не встановлені. Національна рада з безпеки на транспорті США веде розслідування.

Петро Келлнер - чеський фінансист. Засновник і головний акціонер PPF Group N. V. У рейтингу журналу Forbes в 2018 році його стан оцінюється в 15,5 млрд доларів. Його також називають найбагатшою людиною Чехії.

Нагадаємо, в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.

Раніше повідомлялося, що в США у штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). Загинули троє військовослужбовців.

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Новини України авиакатастрофаМиллиардер
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