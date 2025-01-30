Авиакатастрофа в Вашингтоне: спасатели достают тела людей из реки, выживших пока нет

Авиакатастрофа в США

Напомним, в полиции округа Колумбия заявили, что местные правоохранители стали получать звонки об авиакатастрофе 29 января в 20:53 по местному времени.

Как стало известно, самолет выполнял рейс 5342 компании American Airlines и был региональным самолетом PSA Airlines Bombardier CRJ700. Он вылетел из Уичито, штат Канзас, ранее в среду.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уже в курсе об инциденте.

"Президент продолжит следить за этой ситуацией. Мысли и молитвы всей администрации Трампа со всеми, кто вовлечен", - сказала она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.