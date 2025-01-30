Авиакатастрофа в Вашингтоне: спасатели достают тела людей из реки, выживших пока нет

В США, 29 января, около аэропорта имени Рональда Рейгана за пределами Вашингтона столкнулся пассажирский самолет с военным вертолетом. Спасатели начали доставать тела людей из реки, но выживших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Полицейский на месте происшествия сообщил CBS News, что в воде было три участка с обломками и что по состоянию на 23:30 по восточному времени было извлечено не менее 18 тел. По словам офицера, выживших пока не обнаружено.

Издание уточняет, что поисково-спасательные работу ведутся на реке Потомак. Они начаты после того, как самолет, перевозивший 64 человека, столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk, в котором были три солдата. Столкновение произошло при попытке авиалайнера приземлиться в национальном аэропорту Рональда Рейгана за пределами Вашингтона, округ Колумбия.

Авиакатастрофа в США

Напомним, в полиции округа Колумбия заявили, что местные правоохранители стали получать звонки об авиакатастрофе 29 января в 20:53 по местному времени.

Как стало известно, самолет выполнял рейс 5342 компании American Airlines и был региональным самолетом PSA Airlines Bombardier CRJ700. Он вылетел из Уичито, штат Канзас, ранее в среду.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уже в курсе об инциденте.

"Президент продолжит следить за этой ситуацией. Мысли и молитвы всей администрации Трампа со всеми, кто вовлечен", - сказала она.

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