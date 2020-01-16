Авіакатастрофа літака МАУ: Тегеран готовий передати тіла загиблих українців

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що Тегеран готовий передати Києву тіла загиблих, збитого літака МАУ, українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерство закордонних справ Ірану.

Як повідомляється, увечері 16 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та іранського зовнішньополітичного відомства Мохаммад Джавад Зариф провели телефонну розмову, в ході якої обговорили ситуацію довкола збитого українського літака.

"Міністри закордонних справ Ірану та України обговорили телефоном останні події, пов'язані з катастрофою українського літака", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "Зариф заявив про готовність іранської сторони відправити тіла загиблих українських громадян і залучити українських фахівців для розшифровки чорних ящиків".

У свою чергу, Пристайко подякував іранську сторону за співпрацю з усіх ключових питань.

Нагадаємо, що Іран скасував приїзд свого експерта в Україну в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Також українська сторона підготувала другий запит про правову допомогу Ірану з проханням надати доступ до чорних скриньок, однак відповіді досі немає.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств країн, громадяни яких загинули авіакатастрофі літака МАУ у Тегерана 8 січня, розробили положення щодо подальшої співпраці з Іраном.