Авиакатастрофа в Южной Корее: следствие установило первопричину трагедии

Согласно предварительным выводам, в двигатели самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в конце декабря в Южной Корее, попали утки. Именно это стало первопричиной дальнейшего развития аварийной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В понедельник, 27 января, следователи обнародовали предварительный отчет одной из самых смертоносных катастроф в истории Республики Корея.

В отчете объемом шесть страниц отмечается, что в обоих двигателях самолета Boeing 737-800 были найдены ДНК Чирянки-квоктуна (Baikal Teals). Это птица рода утиных, гнездящаяся в северной Азии от Таймыра до Охотского моря. Они прилетают в Южную Корею на зимовку огромными стаями.

В отчете также подтвердили, что лайнер садился со сложенными шасси, перелетел половину взлетной полосы, после чего выкатился за ее пределы, столкнулся с аэродромной насыпью, загорелся и частично взорвался.

"Оба двигателя были похоронены в насыпи, а передняя часть фюзеляжа разлетелась на расстояние от 30 до 200 метров от насыпи", - говорится в отчете, содержащем новые фотографии с места аварии.

По мнению экспертов, к большому количеству жертв привела конструкция из железобетона и земли локатора, наводящего самолеты на полосу.

Сигнал SOS и загадочное приземление

В отчете освещена большая часть первоначальных выводов следователей, в частности тот факт, что пилоты заметили стаю птиц на последнем этапе захода самолета на посадку. Точное время, когда пилоты сообщили о столкновении с птицами, остается неподтвержденным, но в отчете указано, что пилоты "трижды озвучили фразу Mayday" согласно аварийному протоколу.

Перед этим по невыясненной до сих пор причине, отключились бортовые самописцы, которые фиксируют разговоры в кабине экипажа и показания приборов лайнера.

В этот момент самолет двигался со скоростью 298 км/ч на высоте 152 метра и находился на расстоянии около 2 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта. До столкновения с землей оставалось 4 минуты.

Из-за отсутствия показаний самописцев, следователи пока что не смогли точно установить, почему самолет пролетел половину взлетно-посадочной полосы и совершил посадку без выпущенных шасси.

В дальнейшем следователи планируют демонтировать двигатели, углубленно изучить их компоненты, анализ данных полета и диспетчерских данных, а также исследовать насыпь, локаторы и другие доказательства столкновения лайнера с птицами.

Совет по расследованию авиационных и железнодорожных аварий Южной Кореи поделился своим отчетом с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), Таиландом, а также Соединенными Штатами и Францией, которые являются странами-производителями самолетов и двигателей.

Согласно международным авиационным правилам, следователи предоставляют предварительные отчеты через 30 дней, а окончательный отчет ожидается в течение года.