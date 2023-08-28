Авиакатастрофа под Житомиром: следствие рассматривает три версии трагедии

Следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области, в результате чего погиб известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

Она отметила, что ГБР будет расследовать все детали авиакатастрофы и обещает провести тщательную проверку с тем, чтобы установить все причины трагедии.

По ее словам, к расследованию привлекут специалисты из Генерального штаба ВСУ и командования Воздушных сил.

"О возможных версиях. Вы отмечали, что передняя квалификация - это нарушение правил полетов или подготовка к ним. И за это действительно есть в Уголовном кодексе наказание. Но также теперь следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия - нарушение при организации совершения полетов", – сказала она.

Сапьян добавила, что для того, чтобы доказать одну из версий, нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день. Сюда входят и судебно-медицинские экспертизы и экспертизы по дешифрации черных ящиков. В общем, речь идет о комплексной судебной авиационно-технической экспертизе.

"Рассчитываем на то, что именно эти экспертизы дадут понимание следствию как это произошло. Но мы понимаем, что от 25 числа до сегодняшнего дня прошло немного времени. И сейчас, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", - сказала она.

Авиакатастрофа под Житомиром

25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что сроки расследования авиакатастрофы в Житомирской области пока неизвестны. Оно может занять до полугода.

Больше о погибшем летчике "Джусе", известном в Украине и за рубежом, - читайте в материале РБК-Украина.

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