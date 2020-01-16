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Авіакатастрофа МАУ: в Ірані залишаються 10 українських фахівців

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 00:14
Авіакатастрофа МАУ: в Ірані залишаються 10 українських фахівців
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Всього було направлено 45 людей

В Ірані досі залишаються 10 українських фахівців, які були направлені туди для розслідування причин авіакатастрофи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Зазначється, що відповідну інформацію повідомив президент Володимир Зеленський в посольстві Канади в Україні під час вшанування пам'яті жертв авіакатастрофи.

Він розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи.

"Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Раніше українські рятувальники, які перебували в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном, повернулися додому.

РБК-Україна писало, що НАТО не залучатимуть напряму до розслідування аварії літака МАУ в Ірані.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.

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