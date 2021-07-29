RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Авіакатастрофа в Івано-Франківській області: посольство США відреагувало на смерть американців

Автор: Инна Собора

В посольстві США відреагували на авіакатастрофу, яка сталася в Івано-Франківській області. Сім'ям трьох загиблих американців обіцяюь надати допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

Американські дипломати висловили співчуття рідним та близьким тих, хто загинув вчора внаслідок авіакатастрофи в Шепарівці.

"Посольство США надає всю необхідну допомогу сім'ям американців, які втратили життя в результаті цієї авіакатастрофи", - повідомили у посольстві.

Нагадаємо, вдень 28 липня в селі Шепарівка (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на житловий будинок.

В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини - інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє громадян США.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська областьАвиакатастрофа