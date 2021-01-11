Авіакатастрофа в Індонезії: слідчі виключили розрив літака в повітрі

Індонезійські слідчі заявили, що Boeing 737-524, який зазнав аварії, на борту якого перебували 62 людини, розбився при ударі об поверхню води. Слідчі виключили розрив літака в повітрі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Уточнюється, що пошуково-рятувальна група виявила місце аварії Boeing. За словами військового командира Хаді Тьяджанто, водолази виявили уламки лайнера на глибині 23 м.

В Індонезії розбився Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Пізніше знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверская команда в Яванському морі.

Також повідомлялося, що знайдені "чорні ящики" індонезійського літака, який розбився.

Як стало відомо, літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air не подавав сигналу тривоги.

Нагадаємо, з'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи. Місцеві ЗМІ повідомили, що рибалки виявили в морі уламки літака після того, як почули вибух.