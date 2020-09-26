Авіакатастрофа під Харковом: рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, пошуки тривають

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

У суботу вранці, 26 вересня, рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, загиблої при аварії військового літака АН-26 в Харківській області. Пошуки ще двох осіб тривають.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають. За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебували 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдені тіла 23 загиблих, 2 людини постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. Знайдені тіла 23 загиблих, 2 людини постраждали, 2 пошуки людей тривають.

Також РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали досудове розслідування у зв'язку з авіакатастрофою.

Зазначимо, пілот літака повідомляв про відмову лівого двигуна.