На авіабазі ВМС США сталася стрілянина

У п'ятницю вранці, 6 грудня, на

Як повідомляється, п

5 грудня в США сталася стрілянина на військовій базі військово-морських сил в бухті Перл-Харбор. В результаті дві людини загинули. Одного постраждалого госпіталізували.

Крім того, в результаті перестрілки між мексиканськими правоохоронцями та членами банди в 65 кілометрах від американського кордону загинули щонайменше 10 осіб. Стрілянина сталася в північному місті Вілла Юніон. Банда намагалася штурмувати будівлю місцевої міськради.

Додамо, що в Мексиці озброєне угрупування напала на більярдний клуб в місті Ирапуто (штат Гуанахуато), в результаті чого загинули вісім осіб, ще троє отримали поранення.