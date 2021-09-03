У серпні в Києві придбали нерухомості на 45 млн доларів: на що був попит

У серпні поточного року в Києві покупці вклали в придбання нерухомості на 21% більше, ніж у липні. Сума склала еквівалент 45 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію генерального директора агентства нерухомості "Благовіст" Олени Біберової.

За даними агентства, сегмент до 50 тис. доларів у серпні зайняв частку 16% від загальної кількості угод. У цій категорії купувалися в основному 1-2-кімнатні квартири. Лідируючі райони - Дніпровський і Голосіївський.

Зокрема, за 40 тис. доларів була придбана однокімнатна квартира площею 40 кв. м на вул. Щербаківського (Шевченківський р-н), за 50 тис. доларів - двокімнатна площею 45 кв. м на вул. Бакинській у старому житловому фонді (Шевченківський р-н).

Угоди в цьому ціновому сегменті були й в Київській області. Наприклад, за 45 тис. доларів купили земельну ділянку 14 соток в Хотові (Києво-Святошинський р-н), за 50 тис. доларів - будинок в Зазим'ї (Броварський р-н) площею 160 кв. м.

Найбільший попит та, відповідно, кількість угод - в ціновому сегменті 50-100 тис. доларів (44%). Популярні були Дарницький, Голосіївський, Печерський райони Києва.

У ціновій категорії від 100 тис. до 250 тис. доларів проведено 34% операцій купівлі-продажу. Тут переважають 2-3-кімнатні квартири в Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах столиці.

Наприклад, за 102 тис. доларів купили 1-кімнатну квартиру площею 49 кв. м на вул. Ломоносова (Голосіївський р-н), за 160 тис. доларів - двокімнатну площею 82 кв. м на вул. Зарічній (Дарницький р-н), за 105 тис. доларів - будинок площею 382 кв. м в с. Тарасівка (Боярський напрямок).

Цінова категорія від 250 тис. доларів у серпні дала 6% загального обсягу угод.

Найдорожчим об'єктом, проданим у серпні, став будинок площею 423 кв. м. В с. Ходосівка (Обухівський р-н) - його придбали за 1 млн 150 тис. доларів.

Найдорожча квартира серпня - квартира площею 254 кв. м на вул. Грушевського (Шевченківський р-н) за 1 млн. доларів.

Офіс площею 73 кв. м в будівлі на вул. Пушкінській (Шевченківський р-н) купили за 420 тис. доларів.