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У серпні кількість госпіталізацій з COVID-19 в США збільшилася вдвічі

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США, Четвер 26 серпня 2021 05:46
У серпні кількість госпіталізацій з COVID-19 в США збільшилася вдвічі Фото: у США в серпні кількість госпіталізацій подвоїлася (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вперше з січня кількість госпіталізацій через COVID-19 в США перевищила 100 тисяч. Це майже вдвічі більше з початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Згідно з останніми даними, кількість пацієнтів на лікарняних ліжках з підтвердженими або ймовірними випадками COVID-19 досягла 100 517 у вівторок, а на наступний день дещо знизилася до 100 059. Це у порівнянні з 53 529 на 1 серпня.

Відзначається, що хоча цей показник залишається нижче зимового піку в країні (14 січня з COVID-19 госпіталізували 142 229 осіб), лікарні в деяких частинах США завантажені. Офіційні особи в штатах, зокрема Джорджії, Кентуккі, Теннессі та Айдахо, запросили додатковий персонал і ресурси.

Раніше в США оголосили про початок "пандемії нещеплених". Людей просять терміново пройти вакцинацію через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

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