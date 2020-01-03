В Авдіївці чоловік кинув гранату у двір своїх знайомих

У Донецькій області співробітники Національної поліції затримали чоловіка, який 1 січня кинув у двір своїх знайомих гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Поліцейські встановили, що 36-річний місцевий житель прийшов у гості до своїх знайомих і прихопив із собою гранату.

"Господар оселі не зрадів гостю і випровадив його зі свого двору. Ображений зловмисник кинув у двір боєприпас, від вибуху якого і постраждав чоловік", - повідомили в поліції.

Зазначається, що внаслідок події 62-річний житель Авдіївки зазнав осколкових поранень. Зловмисник був затриманий вже через кілька годин у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. У поліції уточнили, що останній перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Правопорушникові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, в одному з сіл Вінницької області чоловік гранатою підірвав двох осіб, в результаті інциденту є загиблий.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області поліція вилучила арсенал вибухівки у жителя міста Ічня.

РБК-Україна також писало, що у Рівному під час затримання зловмисник погрожував підірвати гранатою себе та поліцейських.