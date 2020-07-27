Авдєєв: зараз найкращий час для впровадження страхування будівельних ризиків

В Україні склалися оптимальні, з економічної точки зору, умови для впровадження системи страхування будівельних ризиків.

Про це повідомив в.о. начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв у своєму блозі на "Гордоні".

Разом з тим за його словами, недоліки українського законодавства можуть перетворити страхування ризиків при будівництві в чергову корупційну "годівницю".

Авдєєв виділив два типи будівельних ризиків: фінансові та технічні. Страхуванням фінансових ризиків, за умови наявності політичної волі для затвердження відповідних підзаконних актів, в нашій країні можна займатися вже зараз.

"Одним з хороших прикладів існуючої практики страхування будівельних ризиків фінансового характеру я б назвав банківський нагляд за реалізацією будівельних проектів. На практиці він виражається в проектному (поетапному) фінансуванні об'єкта будівництва. При цьому кошти інвесторів знаходяться на спеціальному ескроу-рахунку, тобто заморожуються до певної події. Наприклад, здачі об'єкта в експлуатацію... В результаті, якщо забудовник виконав свої зобов'язання, то він отримує гроші на свій рахунок, не виконав - гроші повертаються інвесторам. За оцінкою експертів фінансового права ця (банківська - ред.) сфера в нашій країні врегульована на досить високому рівні та дає рівні можливості для всіх сторін", - пише Авдєєв.

Що стосується технічних ризиків, як стверджує Авдєєв, у разі невідповідності збудованого об'єкта необхідним нормам і можливих з цієї причини пригод вся відповідальність ляже на плечі страхових компаній. Своєю чергою, страховики, які вирішать сумлінно підійти до питання контролю, змушені будуть зробити значні вкладення для забезпечення такого контролю.

"В "західних" країнах ця проблема вирішена ефективною системою стримувань і противаг, а також неминучістю покарання в разі порушення правил і зобов'язань. Допустив помилку проектувальник в ЄС або США обов'язково понесе відповідальність аж до кримінальної. А страхова компанія, швидко компенсувати збитки страхувальника (забудовнику), звертається до суду з регресійним позовом до винуватця збитку", - пише він.

Українська ж система, на думку чиновника, далека від такої ефективності, а ризики, навпаки, великі. Приміром, за інформацією комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку, близько чверті доступних вітчизняним підрядникам будівельних матеріалів за якістю не відповідає стандартам.



В якості виходу з положення начальник одеського ДАБК пропонує зробити страхування будівельних ризиків добровільним - принаймні на перший час; такий підхід дозволить сумлінним підприємцям, страховим компаніям та банкам відпрацювати схему взаємодії і виробити стандартну практику. Одночасно Державна архітектурно-будівельна інспекція або, в залежності від темпів реформи, її наступники контролювали дотримання норм при будівництві без застрахованих ризиків.

Згодом, на думку Авдєєва, окремі, найбільш значні й розповсюджені ризики могли б стати обов'язковими для страхування – наприклад, відповідальність замовника будівництва при заподіюванні шкоди майну, життю і здоров'ю внаслідок недотримання техніки безпеки. Однак при цьому важливо проконтролювати, щоб страхувальний поліс не перетворився по суті в дозвіл на будівництво.

Нагадаємо, раніше Авдєєв заявляв, що реформа системи державного архітектурно-будівельного контролю в нинішньому вигляді посилить фінансове навантаження на будівельний бізнес, який і так перебуває в тяжкому стані з-за кризи.