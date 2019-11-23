Аварія танкера та обшуки в Одеській мерії: новини за 22 листопада

Аварія танкера в Одесі: рятувальники евакуювали весь екіпаж

Рятувальники евакуювали трьох моряків екіпажу зірваного з якоря танкера Delfi біля берегів Одеси.

Раніше капітан танкера відмовлявся подавати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв'язатися з яким неможливо. Екіпаж судна складається з трьох осіб громадян України (капітан, старший механік і матрос).

В мерії Одеси пройшли обшуки

Співробітники Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратури провели обшуки в мерії Одеси і в муніципальному департаменті фінансів. Слідчі вилучили документи в департаменті фінансів і юридичному департаменті.

Чиновників мерії підозрюють у розкраданні 100 млн гривень.

Бахматюка оголосили в розшук

Кінцевого власника VAB банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук.

Раніше НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили 8 особам, серед яких чинні та колишні працівники НБУ, ПАТ "VAB Банк" та приватних компаній, пов'язаних з кінцевими беніфіціарами "VAB Банку", - про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень. Ці кошти Нацбанк надав "VAB Банку" у 2014 році як стабілізаційний кредит.

Росія фактично вийшла з Женевської конвенції

Росія фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів у зв'язку з чим ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Як зазначається, Росія тепер не визнає статтю додаткового протоколу до цієї конвенції про визнання юрисдикції спеціальної комісії ООН виконувати роль судового органу, який розбирає порушення. ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни.

Труба заявив про прогрес у розслідуванні скандальних витоків у Telegram

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив про прогрес у розслідуванні скандальних витоків у Telegram, у тому числі останнього зливу записів розмов з його кабінету. Про це Труба сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Він заявив, що в результаті розслідувань будуть названі причетні до скандалу, а також ті, хто встановив прослуховування в кабінеті директора ДБР.

У Зеленського виключили силове повернення Криму

Україна на сьогоднішній день не розглядає варіант застосування збройних сил для визволення окупованого Криму. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив представник президента України в Криму Антон Кориневич.

За його словами, на сьогодні в контексті Криму і Донбасу українська влада говорить про політико-дипломатичний шлях.

Коломойський заявив, що поверне ПриватБанк найближчим часом

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність ПриватБанк у найближчому майбутньому. Про це він сказав в коментарі Kyiv Post.

За словами Коломойського, про його плани повернути ПриватБанк, який до грудня 2016 року був у його власності, знають в Міжнародному валютному фонді.

Тим часом прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що "ПриватБанк" не повернуть у власність Коломойського

Іванісов не зможе повернутися до фракції "Слуги народу", - Корнієнко

Народний депутат Роман Іванісов, який на тлі скандалу вийшов з фракції "Слуга народу", не зможе повернутися назад. Про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі Радіо НВ.

Скандал з нардепом розгорівся на цьому тижні після, як стало відомо, що в 90-ті він був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Організатор замаху на Бабченка вийшов з колонії

Засуджений за організацію вбивства журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман вийшов на свободу. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що суд ще 10 днів тому задовольнив апеляцію захисту Германа, яка домагалася його звільнення за станом здоров'я. Журналістам Герман заявив, що планує в найближчі дні дати прес-конференцію.

Адвокат сімей Героїв Небесної сотні Закревська оголосила голодування

Євгенія Закревська, адвокат рідних Героїв Небесної сотні, заявила, що починає голодування через те, що припинилося розслідування щодо подій 2014 року. Про це вона заявила в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Закревська зазначила, що вона не почне їсти до того часу, поки не ухвалять поправки до закону, який дозволить продовжить розслідування і покарати винних у загибелі людей під час Евромайдана.

В Україні зафіксували небезпечний тип грипу: що потрібно знати про симптоми

В Україні зафіксували випадки небезпечного серотипу вірусу грипу типу "А". Зараження підтверджені лабораторно, причому обидва випадки мали місце в Мелітополі Запорізької області, пише РІА Мелітополь.

Симптоми вірусу грипу типу "А" схожі на ознаки сезонних ГРВІ, але різниця все ж таки є. Лікарі розповіли, на що варто звернути увагу.

У Києві елітний Porsche влаштував масштабну ДТП: зніс огорожу, перекинувся та загорівся (відео)

У Києві елітний кросовер Porsche Macan потрапив у серйозну ДТП і загорівся. Інцидент стався в Печерському районі на вул. Старонаводницька вранці в п'ятницю, 22 листопада.

19-річна нетвереза водійка люксового автомобіля не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 14 метрів дорожнього огородження і 20 метрів направляючого пішохідного огородження.

У мережі з'явилося фото та відео з місця події.