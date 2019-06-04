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Аваков вперше прокоментував вбивство дитини поліцейськими

Новини » Політика    04.06.2019 - 18:18
Аваков вперше прокоментував вбивство дитини поліцейськими
Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач,РБК-Україна)

Глава МВС пообіцяв організувати психологічну допомогу батькам, а також старшому брату загиблого Денису

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вперше прокоментував загибель 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

У ході зустрічі з родичами загиблого Кирила Тлявова міністр заявив, що буде уважно стежити за ходом розслідування і тісно контактувати з ДБР та прокуратурою.

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно спілкуватися з ДБР та прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - підкреслив Арсен Аваков.

Також глава МВС пообіцяв організувати психологічну допомогу батькам і старшому брату загиблого Денису.

 Фото: зустріч Арсенія Авакова з родичами загиблого хлопчика (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції в Київській області від виконання службових обов'язків після смерті дитини, якого поранили патрульні поліцейські.

Крім того, начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі.

Відзначимо, що в Києві увечері 3 червня більше сотні активістів зібралася під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Мітингувальники вимагали покарати винних у смерті 5-річного хлопчика.

 

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