Аваков розповів про розслідування вбивства Гандзюк

Аваков вважає, що говорити про причетність до цього злочину діючих співробітників поліції поки немає підстав

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как идет расследование убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию" Зеркало недели".

По его словам, в качестве заказчика следствие рассматривало бывшего сотрудника департамента защиты экономики НПУ, у которого когда-то был конфликт с Гандзюк.

"Он был отстранен от должности, провели проверку, которая доказала несостоятельность этой версии. Могла ли полиция сразу вычислить заказчиков? Проблема в том, что Гандзюк конфликтовала со многими и по многим поводам", - отметил Аваков.

Министр считает, что говорить о причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет оснований.

"В полиции работает 140 тысяч, и среди них тоже есть негодяи, ровно в той же пропорции, как и в обществе в целом. Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были каким-то образом причастны, и суд установит их вину, - понесут наказание. Никого покрывать не буду, напротив", - сказал он.

Также, по словам Авакова, работники СБУ использовали дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.

"Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, сотрудниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - заявил министр.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.

Отметим, по данным на декабрь семи фигурантам дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк сообщено о подозрении. Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк, главу Херсонской областной рады Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. Позже его адвокаты внесли за него залог.