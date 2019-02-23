Аваков розповів про розслідування вбивства Гандзюк

Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Аваков вважає, що говорити про причетність до цього злочину діючих співробітників поліції поки немає підстав

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, як йде розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню" Дзеркало тижня".

За його словами, в якості замовника слідство розглядало колишнього співробітника департаменту захисту економіки НПУ, у якого колись був конфлікт з Гандзюк.

"Він був відсторонений від посади, провели перевірку, яка довела неспроможність цієї версії. Могла поліція відразу визначити замовників? Проблема в тому, що Гандзюк конфліктувала з багатьма і з багатьох причин", - зазначив Аваков.

Міністр вважає, що говорити про причетність до цього злочину діючих співробітників поліції поки немає підстав.

"В поліції працює 140 тисяч, і серед них теж є негідники, рівно в тій же пропорції, як і в суспільстві в цілому. Якщо слідство встановить, що ті чи інші співробітники НПУ були якимось чином причетні, і суд встановить їх провину, - понесуть покарання. Нікого покривати не буду, навпаки", - сказав він.

Також, за словами Авакова, працівники СБУ використовували справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк для дискредитації поліції.

"Для мене в цій справі є неприємні речі, інспіровані, за наявною у мене інформацією, співробітниками СБУ. Вони використовували цю ситуацію як інструмент для дискредитації певних осіб і певних сил. В тому числі і для дискредитації поліції", - заявив міністр.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.

Відзначимо, за даними на грудень семи фігурантам справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк повідомлено про підозру. Шевченківський районний суд Києва заарештував підозрюваного в організації вбивства Гандзюк, голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Пізніше його адвокати внесли за нього заставу.