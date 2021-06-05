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Аваков не виключив терактів з боку Росії після запуску "Північного потоку-2"

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Субота 05 червня 2021 20:25
Аваков не виключив терактів з боку Росії після запуску "Північного потоку-2" Фото: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" добудовувати. У зв'язку з цим в Україні не виключають терактів з боку Російської Федерації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив, що "Північний потік-2" добудований, перша нитка. Газ все ще транспортується в Європу нашим газопроводом, і повинен транспортуватися деякий час далі, але потім Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України", - заявив він.

Аваков не виключив спроб терактів на українській ділянці газопроводу.

"Тому ми очікуємо, що будуть спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і скажуть: "Ви бачите, ми хочемо, але ось вони, тому пускаємо газ через "Північний потік-2". І такої інформації розвідувальної у нас достатньо", - підкреслив глава МВС України.

За його словами, Україна розглядає різні сценарії і посилює реагування на об'єктах критичної інфраструктури.

"Тому ми переглядаємо різні сценарії і посилюємо реагування, в тому числі на об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, дамбах і т.д", - додав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 6 червня заявив, що завершено укладання першої нитки "Північного потоку - 2".

Крім того, він заявив, що друга нитка російського газопроводу буде добудована протягом 1,5-2 місяців. При цьому він додав, що постачання газу по першій нитці "Північного потоку - 2" можуть початися приблизно через 10 днів.

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