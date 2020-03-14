Аваков не виключає більш жорстких обмежень в Україні через коронавірус

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи карантин в Україні, заявив, що не виключає посилення обмежувальних заходів в Україні через коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Аваков зазначив, що швидкі і рішучі дії дозволять скоротити смертність від впливу коронавірусу в десятки разів.

"Президент і уряд прийняли кілька різких обмежувальних заходів. Ми зробили це вчасно і правильно. Не пізно і не рано. Можливо, навіть трохи страхуючись. Так треба, і, ймовірно, незабаром заходи обмежень будуть ще жорсткіше", - написав він.

Як відомо, з 12 березня в Україні введено карантин, який триватиме до 3 квітня. У цей період по всій країні закриті дитячі садки, школи, університети, не працюють театри і кіно, а також заборонені масові заходи.

Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Відповідні рішення були прийняті в ході засідання РНБО. Також, за інформацією джерела РБК-Україна в Офісі президента, на РНБО обговорювалося введення надзвичайної ситуації в країні, проте, рішення прийнято не було.

Вчора, 13 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, закликавши їх протягом трьох днів повернутися додому на літаку. Для тих громадян, які через об'єктивні причини не встигнуть повернутися в Україну в цей період, будуть організовані спецборти.

Нагадаємо, перший випадок зараження коронавірусом в Україні був зафіксований 3 березня - заразився чоловік з Чернівців, який раніше приїхав з Італії. Ще два випадки зараження підтвердилися 12 березня - в Чернівецькій і Житомирській областях. Вчора, 13 березня, в Україні була зафіксована перша жертва коронавірусу - 71-річна жінка з Житомирської області.