"Атмосфера токсичності": генерал-губернатор Канади пішла у відставку

Фото: Жюлі Пейетт (www.gg.ca)

Генерал-губернатор Канади Жюлі Пейетт йде у відставку через скандал зі своїми підлеглими. Причиною відставки стала "атмосфера токсичності" в колективі.

Про це йдеться в її заяві, опублікованому на сайті генерал-губернаторства.

Пейетт сказала, що кожна людина має" право на здорове і безпечне робоче середовище у будь-який час і при будь-яких обставин".

"Здається, так було не завжди в канцелярії секретаря генерал-губернатора. За останні кілька місяців в Рідо-холі виникла напруженість, і я шкодую про це", - написала вона.



Як повідомляє CBC, причиною відставки генерал-губернатора стала "атмосфера токсичності" в колективі. Каналу багато державних службовців та колишніх працівників на умовах конфіденційності повідомили, що Пайєт публічно лає і принижує співробітників Рідо-холу. Також звинувачення стосувалися помічника Пейетт, Ассунто ді Лоренцо.

Раніше стало відомо, що директор Центрального розвідувального управління США Джина Хаспел подала у відставку. Це сталося за день до інавгурації обраного президента США Джо Байдена.



Нагадаємо, глава Міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії Христина Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації. Однак вона відкинула звинувачення.