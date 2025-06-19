Атакуют летом? В Минздраве рассказали, где скрываются опасные инфекции и как защититься

Министерство здравоохранения напомнило украинцам, что в теплое время года некоторые инфекционные заболевания случаются особенно часто. Поэтому и детям, и взрослым стоит быть внимательными - чтобы оставаться летом здоровыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Украинцам рассказали, что особенно часто в теплое время года случаются острые кишечные инфекции (ОКИ).
"Это одни из самых распространенных инфекционных болезней, которые могут вызвать серьезные осложнения - прежде всего у детей", - отметили в министерстве.
Уточняется, что в целом (с начала года) в Украине уже было зарегистрировано 25 вспышек кишечных инфекций:
Заболели при этом 243 человека, из которых 195 - дети.
"По официальной статистике ЦОЗ, только за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций - это как единичные, так и групповые случаи", - сообщили гражданам.
Согласно информации МОЗ, главные пути заражения ОКИ (особенно летом):
При этом чаще всего возбудители кишечных инфекций прячутся:
"Особенно опасны готовые блюда, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия - они нередко становятся источником инфекции", - рассказали в Министерстве здравоохранения.
Для того чтобы уберечь себя и детей от ОКИ, в Минздраве советуют придерживаться нескольких простых правил профилактики:
В завершение в министерстве напомнили, что самое главное правило - вовремя обращаться к врачу.
Делать это советуют при таких симптомах:
Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.
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