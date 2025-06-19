Атакуют летом? В Минздраве рассказали, где скрываются опасные инфекции и как защититься

Какие заболевания особенно распространены летом

Украинцам рассказали, что особенно часто в теплое время года случаются острые кишечные инфекции (ОКИ).

"Это одни из самых распространенных инфекционных болезней, которые могут вызвать серьезные осложнения - прежде всего у детей", - отметили в министерстве.

Уточняется, что в целом (с начала года) в Украине уже было зарегистрировано 25 вспышек кишечных инфекций:

ОКИ установленной и неустановленной этиологии (12 вспышек);

ротавирусного энтерита (8);

сальмонеллеза (4);

пищевого отравления (1).

Заболели при этом 243 человека, из которых 195 - дети.

"По официальной статистике ЦОЗ, только за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций - это как единичные, так и групповые случаи", - сообщили гражданам.

Где инфекции скрываются чаще всего: пути заражения

Согласно информации МОЗ, главные пути заражения ОКИ (особенно летом):

потребление некачественной пищи или воды;

купание в загрязненных водоемах;

несоблюдение правил гигиены (например, грязные руки или предметы быта).

При этом чаще всего возбудители кишечных инфекций прячутся:

в сыром мясе;

в яйцах;

в непастеризованном молоке;

в морепродуктах;

в немытых овощах и фруктах.

"Особенно опасны готовые блюда, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия - они нередко становятся источником инфекции", - рассказали в Министерстве здравоохранения.

Как уберечь от инфекций себя и детей: советы Минздрава

Для того чтобы уберечь себя и детей от ОКИ, в Минздраве советуют придерживаться нескольких простых правил профилактики:

всегда мыть руки с мылом - после улицы, туалета, перед едой и приготовлением пищи;

тщательно мыть овощи и фрукты под проточной чистой водой;

не употреблять продукты, которые хранились ненадлежащим образом или просроченные;

хорошо термически обрабатывать мясо, рыбу, яйца и другие продукты животного происхождения;

следить за чистотой кухонных принадлежностей и поверхностей;

купаться только в разрешенных и безопасных водоемах.

При каких симптомах следует обращаться к врачу

В завершение в министерстве напомнили, что самое главное правило - вовремя обращаться к врачу.

Делать это советуют при таких симптомах: