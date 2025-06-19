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Атакуют летом? В Минздраве рассказали, где скрываются опасные инфекции и как защититься

Некоторые инфекционные заболевания летом случаются особенно часто (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство здравоохранения напомнило украинцам, что в теплое время года некоторые инфекционные заболевания случаются особенно часто. Поэтому и детям, и взрослым стоит быть внимательными - чтобы оставаться летом здоровыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Какие заболевания особенно распространены летом

Украинцам рассказали, что особенно часто в теплое время года случаются острые кишечные инфекции (ОКИ).

"Это одни из самых распространенных инфекционных болезней, которые могут вызвать серьезные осложнения - прежде всего у детей", - отметили в министерстве.

Уточняется, что в целом (с начала года) в Украине уже было зарегистрировано 25 вспышек кишечных инфекций:

  • ОКИ установленной и неустановленной этиологии (12 вспышек);
  • ротавирусного энтерита (8);
  • сальмонеллеза (4);
  • пищевого отравления (1).

Заболели при этом 243 человека, из которых 195 - дети.

"По официальной статистике ЦОЗ, только за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций - это как единичные, так и групповые случаи", - сообщили гражданам.

Где инфекции скрываются чаще всего: пути заражения

Согласно информации МОЗ, главные пути заражения ОКИ (особенно летом):

  • потребление некачественной пищи или воды;
  • купание в загрязненных водоемах;
  • несоблюдение правил гигиены (например, грязные руки или предметы быта).

При этом чаще всего возбудители кишечных инфекций прячутся:

  • в сыром мясе;
  • в яйцах;
  • в непастеризованном молоке;
  • в морепродуктах;
  • в немытых овощах и фруктах.

"Особенно опасны готовые блюда, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия - они нередко становятся источником инфекции", - рассказали в Министерстве здравоохранения.

Как уберечь от инфекций себя и детей: советы Минздрава

Для того чтобы уберечь себя и детей от ОКИ, в Минздраве советуют придерживаться нескольких простых правил профилактики:

  • всегда мыть руки с мылом - после улицы, туалета, перед едой и приготовлением пищи;
  • тщательно мыть овощи и фрукты под проточной чистой водой;
  • не употреблять продукты, которые хранились ненадлежащим образом или просроченные;
  • хорошо термически обрабатывать мясо, рыбу, яйца и другие продукты животного происхождения;
  • следить за чистотой кухонных принадлежностей и поверхностей;
  • купаться только в разрешенных и безопасных водоемах.

При каких симптомах следует обращаться к врачу

В завершение в министерстве напомнили, что самое главное правило - вовремя обращаться к врачу.

Делать это советуют при таких симптомах:

  • сухость во рту и горле;
  • повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
  • схваткообразные боли в животе;
  • незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.

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