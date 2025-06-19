Атакуют летом? В Минздраве рассказали, где скрываются опасные инфекции и как защититься
Министерство здравоохранения напомнило украинцам, что в теплое время года некоторые инфекционные заболевания случаются особенно часто. Поэтому и детям, и взрослым стоит быть внимательными - чтобы оставаться летом здоровыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Какие заболевания особенно распространены летом
Украинцам рассказали, что особенно часто в теплое время года случаются острые кишечные инфекции (ОКИ).
"Это одни из самых распространенных инфекционных болезней, которые могут вызвать серьезные осложнения - прежде всего у детей", - отметили в министерстве.
Уточняется, что в целом (с начала года) в Украине уже было зарегистрировано 25 вспышек кишечных инфекций:
- ОКИ установленной и неустановленной этиологии (12 вспышек);
- ротавирусного энтерита (8);
- сальмонеллеза (4);
- пищевого отравления (1).
Заболели при этом 243 человека, из которых 195 - дети.
"По официальной статистике ЦОЗ, только за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций - это как единичные, так и групповые случаи", - сообщили гражданам.
Где инфекции скрываются чаще всего: пути заражения
Согласно информации МОЗ, главные пути заражения ОКИ (особенно летом):
- потребление некачественной пищи или воды;
- купание в загрязненных водоемах;
- несоблюдение правил гигиены (например, грязные руки или предметы быта).
При этом чаще всего возбудители кишечных инфекций прячутся:
- в сыром мясе;
- в яйцах;
- в непастеризованном молоке;
- в морепродуктах;
- в немытых овощах и фруктах.
"Особенно опасны готовые блюда, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия - они нередко становятся источником инфекции", - рассказали в Министерстве здравоохранения.
Как уберечь от инфекций себя и детей: советы Минздрава
Для того чтобы уберечь себя и детей от ОКИ, в Минздраве советуют придерживаться нескольких простых правил профилактики:
- всегда мыть руки с мылом - после улицы, туалета, перед едой и приготовлением пищи;
- тщательно мыть овощи и фрукты под проточной чистой водой;
- не употреблять продукты, которые хранились ненадлежащим образом или просроченные;
- хорошо термически обрабатывать мясо, рыбу, яйца и другие продукты животного происхождения;
- следить за чистотой кухонных принадлежностей и поверхностей;
- купаться только в разрешенных и безопасных водоемах.
При каких симптомах следует обращаться к врачу
В завершение в министерстве напомнили, что самое главное правило - вовремя обращаться к врачу.
Делать это советуют при таких симптомах:
- сухость во рту и горле;
- повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
- схваткообразные боли в животе;
- незначительное мочеиспускание или его отсутствие.
Напомним, ранее мы рассказывали о вспышке острой кишечной инфекции в одном из садиков Киева.
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