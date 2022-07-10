Атакували ракетами та з гелікоптерів. За добу РФ масовано била по прикордонню

Окупанти з території Росії продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися одразу 6 громад в цих регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Двічі Сумську область атакували ворожі гелікоптери. Один із них здійснив 2 пуски ракет в напрямку Білопільської громади, інший - 3 пуски ракет по території Миропільської громади", - йдеться в повідомленні.
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Крім цього, в Чернігівській області ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Семенівської громади.
Нагадаємо, російські війська 9 липня вранці завдали ударів по Сумській області. Ворог бив з вертольотів і реактивних систем залпового вогню.
Крім того, вранці 9 липня окупанти обстріляли Харків. Поранення отримали чотири людини, одна з них - дитина.
Дісталось і Чернігівській області. 9 липня окупанти знову завдали ударів по прикордонних районах. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю.
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