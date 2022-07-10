Атакували ракетами та з гелікоптерів. За добу РФ масовано била по прикордонню

Окупанти з території Росії продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися одразу 6 громад в цих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Двічі Сумську область атакували ворожі гелікоптери. Один із них здійснив 2 пуски ракет в напрямку Білопільської громади, інший - 3 пуски ракет по території Миропільської громади", - йдеться в повідомленні.

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Хотінську громаду загарбники обстрілювали двічі, випустивши майже два десятки боєприпасів з РСЗВ та 120 мм мінометів.

Шалигінську громаду 4 рази ворог обстрілював з РСЗВ, мінометів та АГС. Усього - близько 100 вибухів.

По території Есманьської громади ворог тричі цілив мінометами калібру 120 мм. Зафіксовано 17 вибухів.

Крім цього, в Чернігівській області ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Семенівської громади.