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Атакували ракетами та з гелікоптерів. За добу РФ масовано била по прикордонню

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Суми, Неділя 10 липня 2022 11:24
Атакували ракетами та з гелікоптерів. За добу РФ масовано била по прикордонню Фото: за добу РФ обстріляла 6 громад Чернігівської та Сумської області (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти з території Росії продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися одразу 6 громад в цих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Двічі Сумську область атакували ворожі гелікоптери. Один із них здійснив 2 пуски ракет в напрямку Білопільської громади, інший - 3 пуски ракет по території Миропільської громади", - йдеться в повідомленні.

До того ж:

  • Хотінську громаду загарбники обстрілювали двічі, випустивши майже два десятки боєприпасів з РСЗВ та 120 мм мінометів.
  • Шалигінську громаду 4 рази ворог обстрілював з РСЗВ, мінометів та АГС. Усього - близько 100 вибухів.
  • По території Есманьської громади ворог тричі цілив мінометами калібру 120 мм. Зафіксовано 17 вибухів.

Крім цього, в Чернігівській області ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Семенівської громади.

Нагадаємо, російські війська 9 липня вранці завдали ударів по Сумській області. Ворог бив з вертольотів і реактивних систем залпового вогню.

Крім того, вранці 9 липня окупанти обстріляли Харків. Поранення отримали чотири людини, одна з них - дитина.

Дісталось і Чернігівській області. 9 липня окупанти знову завдали ударів по прикордонних районах. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю.

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