Атака РФ на Харьковскую область: FPV-дрон убил мужчину, артиллерия ударила по домам

Как проинформировали в прокуратуре, 21 апреля около 19:20 росармия осуществила артиллерийский обстрел Купянска.

"Попадание - по частному жилому сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс", - указывается в сообщении.

Кроме того, в селе Ивашки Золочевской объединенной территориальной громады Богодуховского района FPV-дрон противника попал в 24-летнего мужчину, который в тот момент ехал на скутере.

Из-за вражеского дронового удара пострадавший погиб на месте.

"Несмотря на сложные условия безопасности прокуроры совместно со следователями полиции принимают все надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ". - говорится в заявлении облпрокуратуры.

Также отмечается, что под процессуальным руководством Купянской и Богодуховской окружных прокуратур были начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Ситуация на Купянском направлении и усиление обстрелов

Отметим, на днях в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" отметили, что российская армия усилила наступление на Купянском направлении, и что оккупанты пытались прорваться на нескольких участках.

Вместе с тем отметим, что российские захватчики постоянно обстреливают Купянск, между тем в последнее время фиксируется усиление их ударов по городу. Например, росармия атаковала Купянск Харьковской области из РСЗО 13 апреля - тот обстрел был уже вторым за сутки. Также вечером 12 апреля Купянск оказался под плотным вражеским обстрелом, и из-за атаки пострадали четыре человека.

Напомним, Купянск - город на Харьковщине, важный железнодорожный узел. В 2022 году во время полномасштабного вторжения Россия временно оккупировала город, однако впоследствии украинские военные освободили Купянск от россиян.

Добавим, 19 апреля стало известно, что РФ для обстрела Купянска применила 10 КАБов, в том числе редкую авиабомбу ОДАБ-1500 (объемно-детонирующую авиабомбу). Из-за ударов были ранены пять человек.