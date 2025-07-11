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Атака на роддом в Харькове: среди пострадавших - роженицы и младенцы

Харьков, Пятница 11 июля 2025 11:54
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Атака на роддом в Харькове: среди пострадавших - роженицы и младенцы Фото: россияне атаковали роддом в Харькове (ГСЧС)
Автор: Карина Левицкая

Россияне сегодня, 11 июля, атаковали роддом в Харькове. Пострадали по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что сегодня утром роддом в Харькове оказался под атакой российских беспилотников.

"Медицинскую помощь оказали еще шестерым пострадавшим, среди которых - три женщины и их дети: трое мальчиков, двое из которых родились вчера, а один - 8 июля. У матерей и младенцев диагностирована острая стрессовая реакция", - отметили в прокуратуре.

Напомним, что в ночь на 11 июля мониторинговые каналы сообщили, что Россия запустила небольшое количество дронов.

Около 5:30 утра 11 июля российские войска ударили по Салтовскому району Харькова двумя дронами-камикадзе.

Позже в сети появились фото и видео последствий атаки.

РБК-Украина собрало основную информацию относительно вражеского удара по городу.

Заметим, что по состоянию на 11:50 количество пострадавших возросло до девяти человек.

В Чугуеве Харьковской области также прогремели взрывы. В результате очередного российского удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.

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