Атака дронов на Сумы: появилось видео момента удара

Российские оккупанты сегодня, 3 июля, ударили по Сумам дронами-камикадзе. Появилось видео момента атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UNITED24.media в Twitter.
На видео можно заметить, как дрон-камикадзе "Шахед" падает на крышу многоэтажного здания в центре Сум.
Как уточяют в Министерстве внутренних дел Украины, в результате атаки врага погиб по меньшей мере один человек, еще 15 - получили ранения.
Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов уже четырех человек.
Напомним, 3 июля российские оккупанты применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета".
Из-за удара повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Вражеская атака привела к значительным разрушениям, подчеркнули в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Стоит заметить, что оккупанты часто применяют для своих ударов по Украине дроны-камикадзе “Шахед”. Их стране поставляет Иран.
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