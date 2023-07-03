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Атака дронов на Сумы: появилось видео момента удара

Новина українською →
Сумы, Понедельник 03 июля 2023 18:03
Атака дронов на Сумы: появилось видео момента удара Фото: россияне атаковали Сумы дронами (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 3 июля, ударили по Сумам дронами-камикадзе. Появилось видео момента атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UNITED24.media в Twitter.

На видео можно заметить, как дрон-камикадзе "Шахед" падает на крышу многоэтажного здания в центре Сум.

Как уточяют в Министерстве внутренних дел Украины, в результате атаки врага погиб по меньшей мере один человек, еще 15 - получили ранения.

Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов уже четырех человек.

Атака на Сумы

Напомним, 3 июля российские оккупанты применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета".

Из-за удара повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Вражеская атака привела к значительным разрушениям, подчеркнули в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Стоит заметить, что оккупанты часто применяют для своих ударов по Украине дроны-камикадзе “Шахед”. Их стране поставляет Иран.

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