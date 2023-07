Атака дронов на Сумы: появилось видео момента удара

На видео можно заметить, как дрон-камикадзе "Шахед" падает на крышу многоэтажного здания в центре Сум.

Russia carried out four strikes using Iranian drones on Sumy today. As of 1:00 p.m. today, 16 people were wounded and one killed as a consequence of this attack.



