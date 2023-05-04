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"Атака дронов" на НПЗ в Ильске. В сети появилось видео инцидента

Фото: в сети публикуются видео "атаки дронов" на Ильский НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети появилось видео "атаки дронов" на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Россияне утверждают, что НПЗ "атаковали" четыре беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах слышно гудение, похожее на звук работы мотора. После этого на видео зафиксирована вспышка и звук взрыва.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Государственные российские СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, пишут, что НПЗ в Ильске якобы атаковали четыре дрона. По их словам, первый беспилотник упал на территории НПЗ около 2:00. Когда его осматривали, якобы произошли другие "прилеты".

Россияне утверждают, что из-за "атаки" разрушен один резервуар с топливом, еще один, который был заполненный на 85%, поврежден. Объем пострадавших резервуаров составляет 5000 куб. метров.

Напомним, этой ночью в поселке Ильск в Краснодарском крае РФ вспыхнул масштабный пожар на НПЗ. Россияне заявили об "атаке дронов".

Кроме того, в Ростовской области России в ночь на 4 мая горел Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод якобы дрона, "который врезался, а затем взорвался".

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