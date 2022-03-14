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ASUS розробить план евакуації своїх співробітників і бізнесу в Росії

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Понеділок 14 березня 2022 08:28
ASUS розробить план евакуації своїх співробітників і бізнесу в Росії Фото: ASUS розробить план евакуації своїх співробітників і бізнесу в Росії (flickr.com/leonphoto2009)
Автор: Валерія Поліщук

Тайванський виробник персональних комп'ютерів ASUS розробить план евакуації своїх співробітників і бізнесу в Росії. після того як міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров попросив компанію покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр економіки Тайваню Ван Мейхуа заявила, що Тайвань стоїть на боці інших демократичних країн і вжив заходів проти Росії, але не змогла прокоментувати дії окремих компаній.

Компанія, яка офіційно називається ASUSTeK Computer Inc, не відповіла на прохання про коментар.

Вана сказала, що, на її первісну думку, компанія проведе відповідну евакуацію бізнесу і персоналу якомога швидше після початку війни Росії проти України.

"Компанія буде в цілому піклуватися про свою репутацію", - сказала вона.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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