AstraZeneca заявила, що COVID-вакцина безпечна і не призводить до утворення тромбів

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Шведсько-британська компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів чоловік, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі та Великобританії.

"Ретельне дослідження всіх даних вакцинації більше 17 мільйонів чоловік в ЄС і Британії не виявили доказів підвищеного ризику тромбоемболії легеневої артерії, тромбоз глибоких вен або тромбоцитопенії в будь-якому віці групі, поле і партії або в якій-небудь конкретній країні", - сказано в заяві компанії.

Також AstraZeneca зазначила, що за весь час зафіксовано 15 випадків утворення тромбозу глибоких вен і 22 - тромбоемболії легеневої артерії у щеплених. Стверджується, що це кращий результат, ніж міг би бути в даній ситуації, а також приблизно схожий показник у порівнянні з іншими зареєстрованими вакцинами від коронавірусу.