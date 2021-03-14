AstraZeneca заявила, що COVID-вакцина безпечна і не призводить до утворення тромбів

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією.
Про це повідомляє Reuters.
Шведсько-британська компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів чоловік, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі та Великобританії.
"Ретельне дослідження всіх даних вакцинації більше 17 мільйонів чоловік в ЄС і Британії не виявили доказів підвищеного ризику тромбоемболії легеневої артерії, тромбоз глибоких вен або тромбоцитопенії в будь-якому віці групі, поле і партії або в якій-небудь конкретній країні", - сказано в заяві компанії.
Також AstraZeneca зазначила, що за весь час зафіксовано 15 випадків утворення тромбозу глибоких вен і 22 - тромбоемболії легеневої артерії у щеплених. Стверджується, що це кращий результат, ніж міг би бути в даній ситуації, а також приблизно схожий показник у порівнянні з іншими зареєстрованими вакцинами від коронавірусу.
Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.
Як писало РБК-Украина, ряд країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.