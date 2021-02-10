AstraZeneca збільшить виробництво COVID-вакцини в Європі

Фармацевтична компанія AstraZeneca підписала договір з німецькою компанією Biologika. Згідно з угодою, AstraZeneca збільшити виробництво COVID-вакцини в Європі та забезпечити довгострокові можливості поставок препаратів.

Про це повідомляє прес-служба компанії .

У заяві йдеться, що компанії вивчають варіанти прискорення виробництва готової вакцини від COVID-19 AstraZeneca в другому кварталі поточного року з метою надання підтримки Європі невідкладної необхідності вакцинації під час пандемії.

"AstraZeneca і IDT Biologika також мають намір зміцнити європейські виробничі потужності з виробництва вакцин коштом загальних інвестицій в створення великих додаткових потужностей по виробництву лікарських препаратів в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що деталі угоди будуть узгоджені в майбутньому.

Компанії мають намір інвестувати в розширення виробничих потужностей на виробничому майданчику IDT Biologika в Дессау в Німеччині.

Згідно з релізом, у Німеччині планують побудувати до п'яти біореакторів місткістю 2000 літрів, здатних виробляти десятки мільйонів доз COVID-вакцини компанії AstraZeneca в місяць.

Очікується, що нові об'єкти будуть готові до експлуатації до кінця 2022 року.