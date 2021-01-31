ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

AstraZeneca поставить у ЄС додаткові 9 млн доз вакцини у першій партії

Автор: Роман Тверденко

Розробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca поставить в Євросоюз ще 9 мільйонів доз препарату. У першій партії всього буде 40 мільйонів доз.

Популярні новини

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

Вона також розповіла, що британо-шведська компанія почне поширення препарату на тиждень раніше спочатку обумовленого терміну. Крім цього, сторони домовилися, що AstraZeneca розгорне виробництво препарату в Європі.

Раніше повідомлялося, що Франція і Італія готові судитися з компанією через серйозне урізання першої партії вакцини в країни Євросоюзу. Спочатку були узгоджені 80 мільйонів доз для них, але AstraZeneca заявила, що не може забезпечити цю кількість.

На цьому тижні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило застосування вакцини AstraZeneca. До цього дозвіл отримали вакцини від виробників Pfizer/BioNTech і Moderna. Вакцини цих компаній вже використовують у країнах Європейського союзу.

Стало відомо, що італійський регулятор не рекомендує робити щеплення вакциною від COVID британської компанії AstraZeneca людям старше 55 років. Для цієї вікової групи недостатньо даних клінічних випробувань.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина от коронавируса