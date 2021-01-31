AstraZeneca поставить у ЄС додаткові 9 млн доз вакцини у першій партії

Фото: вакцина від коронавірусу AstraZeneca (flickr.com)

Розробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca поставить в Євросоюз ще 9 мільйонів доз препарату. У першій партії всього буде 40 мільйонів доз.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

Вона також розповіла, що британо-шведська компанія почне поширення препарату на тиждень раніше спочатку обумовленого терміну. Крім цього, сторони домовилися, що AstraZeneca розгорне виробництво препарату в Європі.

Раніше повідомлялося, що Франція і Італія готові судитися з компанією через серйозне урізання першої партії вакцини в країни Євросоюзу. Спочатку були узгоджені 80 мільйонів доз для них, але AstraZeneca заявила, що не може забезпечити цю кількість.

На цьому тижні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило застосування вакцини AstraZeneca. До цього дозвіл отримали вакцини від виробників Pfizer/BioNTech і Moderna. Вакцини цих компаній вже використовують у країнах Європейського союзу.

Стало відомо, що італійський регулятор не рекомендує робити щеплення вакциною від COVID британської компанії AstraZeneca людям старше 55 років. Для цієї вікової групи недостатньо даних клінічних випробувань.