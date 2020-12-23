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AstraZeneca подала документи на реєстрацію вакцини від COVID

Автор: РБК-Україна

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID. Це наступний крок на шляху до дозволу на її використання.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок, передає Reuters.

За його словами, сьогодні AstraZeneca подала повний пакет даних про свою вакцину COVID-19 регулюючому органу з лікарських засобів.

"Я радий повідомити вам, що вакцина Oxford AstraZeneca, розроблена тут, у Великобританії, подала повний пакет даних MHRA для затвердження. Це наступний крок до рішення про розгортання вакцини, яка вже виробляється", - додав Хенкок.

Нагадаємо, після фінальних випробувань вакцина AstraZeneca показала ефективність на рівні 70%, після чого було підписано угоду про співпрацю з російською стороною, щоб поліпшити препарат з допомогою вакцини "Супутник V".

Передбачається, що саме вакцина AstraZeneca буде доступна бідним країнам, оскільки її вартість нижча, ніж у американських Pfizer і Moderna.

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